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«Олицетворение чести и благородства»: в театре Вахтангова рассказали, каким был Василий Лановой

Роман Захаров
02:18 29.01.2021
Народный артист СССР Василий Лановой ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет.
«Олицетворение чести и благородства»: в театре Вахтангова рассказали, каким был Василий Лановой
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Народный артист СССР Василий Ланового был олицетворением чести, достоинства, благородства и мужества. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра имени Вахтангова.

«Народный артист СССР, корифей Вахтанговского театра, великий Гражданин своего Отечества Василий Семенович Лановой... Он был и останется олицетворением Чести, Благородства, Достоинства, Красоты, Мужества. Непобедимым в верности своим пристрастиям - человеческим и гражданским», - сказано в некрологе.

Коллеги Ланового пишут, что Вахтанговскому театру  он служил «наперекор возрасту, обстоятельствам, меняющейся конъюнктуре».

«На сцене его Фредерик летал под колосниками, а в жизни сам Лановой - в самые горячие точки: Гудермес, Грозный, Цхинвал, Донбасс», - отмечается в сообщении.

В театре напомнили, что Василий Семенович «побывал во множестве стран как посланник русской культуры, один из лучших ее представителей».

«Жил заразительно, органично, победительно», - подчеркнули  коллеги артиста.

В некрологе также сказано, что Лановой до последнего оставался в строю: еще в декабре «зрительный зал, как всегда, стоя рукоплескал после спектаклей "Посвящение Еве" и "Последние луны"».

«Прощайте, Василий Семенович! Мы всегда будем Вас помнить и любить! », - заключили в театре.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. За свою актерскую карьеру он сыграл в более чем 70 фильмах. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Почета, премиями «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и другими наградами. Актер ушел из жизни в четверг, 28 января, в возрасте 87 лет. 

Свои соболезнования в связи со смертью Народного артиста СССР уже высказали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и мэр Москвы Сергей Собянин. В Мосгордуме, в свою очередь, заявили, что в столице будет увековечена память Ланового.

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