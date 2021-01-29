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Российский космонавт рассказал о съемках фильма на борту МКС

Ян Брацкий
02:18 29.01.2021
Съемки документального научного фильма планируется продолжать в течение первого квартала 2021 года.
Российский космонавт рассказал о съемках фильма на борту МКС
© Фото: Роскосмос
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Зрители по всему миру смогут «примерить» на себя роль космонавтов на борту МКС. Об этом рассказал российский член экипажа орбитальной станции Сергей Кудь-Сверчков. Поможет им в этом документальный фильм «Исследователи космоса. Опыт МКС», снятый в формате виртуальной реальности. Главная цель фильма, отметил Кудь-Сверчков, перенести зрителя на борт МКС и позволить ему почувствовать ее атмосферу.

«В съемочный день астронавты, ответственные за установку камеры, приходили в российский сегмент Международной космической станции и, в зависимости от сценария, вместе с членами российского экипажа устанавливали камеру виртуальной реальности, специально сделанную для съемок на МКС. После установки и включения камера стояла в российском сегменте МКС несколько часов и непрерывно снимала обычную жизнь: будь то эксперименты, общение, тренировки или прием пищи», - рассказал Кудь-Сверчков в беседе с РИА Новости.

Добиться эффекта присутствия удалось благодаря использованию технологий 3D. Это позволит миллионам людей побывать на орбите, не отправляясь в космический полет, добавил космонавт.

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