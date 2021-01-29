Недостроенный отель: строители рассказали о «дворце» в Геленджике

В нашумевший объект в Геленджике, который ранее показали авторы так называемого антикоррупционного расследования, нагрянули журналисты портала Mash. Главный редактор Максим Иксанов показал, как выглядит изнутри это сооружение.

Правда, дворцом его назвать довольно сложно. Никакого роскошного внутреннего убранства с мраморными колоннами, антикварной мебелью и орлами у входной зоны. Кругом лишь сплошная стройка с лесами по периметру и неотделанными бетонными стенами.

Сообщается, что коллегам удалось даже пообщаться на месте с прорабом. Так вот, с его слов, объект больше похож на апарт-отель, судя по планировке. Сдать его рассчитывают через 5 лет.