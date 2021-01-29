В Боливии стартовала вакцинация российским препаратом «Спутник V»

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Боливии российским препаратом «Спутник V» начали с медперсонала в регионе Санта-Крус. По словам президента страны Луиса Арсе, который присутствовал на торжественной церемонии начала кампании по вакцинации в больнице Японского университета, в пятницу, 29 января, стартовал этап структурного решения проблемы COVID-19.

Отмечается, что кампания бесплатной иммунизации населения началась в наиболее пострадавшем от коронавируса регионе Боливии с медицинского персонала инфекционных больниц. Ранее Арсе обещал одним из первых испытать на себе российскую вакцину.

Напомним, РФ и Боливия в конце 2020 года подписали контракт на поставку российской вакцины, разработанной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ, в страну в объеме 5,2 миллиона доз.

Ранее президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российского препарата от коронавируса. Он принял личное участие в разгрузке контейнеров с вакциной, которую доставили в столичный аэропорт Эль-Альто из Буэнос-Айреса.