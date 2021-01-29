В МЧС рассказали об обстановке на месте ДТП с десятью погибшими под Самарой

На месте массовой аварии под Самарой оказывают медицинскую и психологическую помощь пострадавшим. Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Мирослав Пивень.

«Оказывается помощь пострадавшим, пострадавшие передаются медицинским работникам. На месте ДТП с пострадавшими работают психологи МЧС России», – сказал он.

Пивень добавил, что на участке автодороги, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии. В спасательной операции задействовано 55 человек и 28 единиц техники, в том числе 54 человека и 24 единицы техники от МЧС России.

Смертельное ДТП случилось около 19.20 по местному времени (18.20 мск) на 873 км автодороги М-5 «Урал» в Самарской области. Столкновение произошло между грузовиком DAF, микроавтобусом Citroen и легковым автомобилем Chevrolet Niva. По данным СУ СК России по региону, десять человек погибли и 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).