Груда искореженного металла: кадры с места смертельного ДТП под Самарой
По предварительной информации, в аварии погибло шесть человек.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ДТП и ЧП Тольятти Тольятти Онлайн ТЛТ vk
Опубликованы кадры с места аварии с шестью погибшими в Самарской области. На видеоролике спасатели вызволяют людей из поврежденного микроавтобуса.
ДТП случилось на 873 км трассы М-5 «Урал» вечером в пятницу, 29 января. По предварительной информации, полуприцеп грузовика DAF занесло, после чего в него врезался микроавтобус Citroen. В аварию также попал легковой автомобиль Chevrolet Niva.
По информации ГУ МВД по региону погибло шесть человек, МЧС располагает данными о пяти погибших и 11 пострадавших. Проверку по факту происшествия ведет областное следственное управление СК РФ.