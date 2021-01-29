Груда искореженного металла: кадры с места смертельного ДТП под Самарой

Опубликованы кадры с места аварии с шестью погибшими в Самарской области. На видеоролике спасатели вызволяют людей из поврежденного микроавтобуса.

ДТП случилось на 873 км трассы М-5 «Урал» вечером в пятницу, 29 января. По предварительной информации, полуприцеп грузовика DAF занесло, после чего в него врезался микроавтобус Citroen. В аварию также попал легковой автомобиль Chevrolet Niva.

По информации ГУ МВД по региону погибло шесть человек, МЧС располагает данными о пяти погибших и 11 пострадавших. Проверку по факту происшествия ведет областное следственное управление СК РФ.