Шестеро погибших: под Самарой произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса

Шесть человек погибли в аварии в Самарской области при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 19.20 на 873 км трассы М-5 «Урал» в районе села Заборовка – полуприцеп грузовика DAF занесло, после чего в него врезался микроавтобус Citroen.

«Предварительно известно о шести погибших, на месте работают спасатели и правоохранительные органы», – сказал собеседник ТАСС.

В ГУ МЧС располагают данными о пяти погибших, еще 11 человек получили травмы. По информации спасательного ведомства, в аварии также участвовал легковой автомобиль Chevrolet Niva.

На месте работают представители экстренных служб. Следственное управление СК России по Самарской области проводит проверку по факту происшествия.

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