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Советский аристократ с непростым детством: каким был в кино и жизни актер Василий Лановой

Виктория Ивашечкина
Карина Харитонова
20:26 29.01.2021
На сцену театра Вахтангова актер выходил до последнего, посвятив ей более 60 лет.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Lev Sherstennikov globallookpress
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Благородство, стойкость и бесстрашие - эти черты были присущи не только экранным и сценическим героям народного артиста СССР Василия Ланового. Детство в оккупации, автоматная очередь, ради потехи пущенная над головой немецким солдатом, ужасы войны и радость победы, которые он видел своими глазами - понимание цены подвига артист пронес через всю жизнь.

Своей невероятной внутренней интеллигентностью он умудрялся наделять даже отрицательных персонажей - говорили, что у Ланового если и подлец, то подлец с мотивацией. И еще одно качество, которое отмечали все - это бесконечный патриотизм. Он, кажется, был у артиста в крови.

Павка Корчагин - главный герой его детства. Когда в селе Стримба под Одессой, 7-летнего Василия Ланового застала война и оккупация, школьный учитель, рискуя получить фашистскую пулю, прочитал классу «Как закалялась сталь».

Эта роль для тогда еще студента ЩУКи была так важна, что он отказался уступить ее даже своему другу, старшему товарищу Георгию Юматову.

Обида Юматова была недолгой. Они стали верными друзьями за кадром и в кадре. Фильм «Офицеры» только в кинотеатрах посмотрели более 50 миллионов зрителей. Фронтовики Трофимов и Варавва - актеры создали такие сильные образы, за которыми в армию шло не одно поколение мужчин.

Он и сам настоящий боец. В свои 85 лет, отстаивая по несколько часов на сцене, никогда не жаловался на усталость. Даже за кулисами. Вот в свой юбилейный вечер, отыграв спектакль, он общается со зрителями и цитирует любимого поэта, Пушкина. А кажется, что рассказывает о себе.

При таком графике съемок и спектаклей он еще успевал участвовать в общественных патриотических проектах. «Бессмертный полк» – он был душой этой акции. Каждое 9 мая с портретом своей мамы он выходил на Красную Площадь. Галина Лановая работала в тылу, на вредном химическом производстве.

Лановой из простой семьи рабочих, первые уроки сценического мастерства получал в самодеятельном театре ДК завода ЗИЛ. Однако коллеги по цеху называли его настоящим советским аристократом.

У Ланового никогда не было простых или однозначных персонажей. Он, например, настоял на том, чтобы в фильм «Война и мир» включили этот эпизод. Балконский видит как искусителю Анатолю ампутируют ногу, как тот раскаивается и одним только взглядом просит у него прощения.

Жизнь Ланового проходила между театром и кино. На сцену Вахтанговского он выходил до последнего, посвятив ей более 60 лет. Молодым актерам всегда показывал пример. И как играть, и как держать себя в форме. Пока оставались силы, занимался спортом. Каждое утро делал зарядку. Кадры спектакля «Фредерико или бульвар преступлений» говорят о многом. Эти кульбиты Василий Лановой исполнял, когда ему было уже под 80 лет.

Гордый профиль, стать, выправка, честь и достоинство. Все это Василий Лановой. Говорили, другого такого нет. Теперь добавляют - и не будет.

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