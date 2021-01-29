Путин подписал закон о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации продления Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ). Ранее закон приняла Госдума РФ, он также был одобрен Советом Федерации.

«Федеральным законом ратифицируется Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что соглашение предусматривает продление договора на пять лет – до 5 февраля 2026 года.

В Кремле отметили, что продление ДСНВ отвечает национальным интересам Российской Федерации, позволяет сохранить прозрачность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, а также поддержать стратегическую стабильность в мире.