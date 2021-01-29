«Потеря немыслимая»: Аронова рассказала о последней встрече с Лановым

Работы Василия Ланового в театре и кино, интервью с ними и другие архивные видеозаписи станут настоящим достоянием для ценителей его творчества и новых поколений молодых артистов. В этом уверена российская актриса театра и кино Мария Аронова. В беседе со «Звездой» она рассказала, что незадолго до трагедии виделась с Лановым и никак не ожила трагических известий.

«Потеря немыслимая. Уходят наши, как я их называю - "люди-пароходы". Это легенды нашего театра. Вот и Василий Семенович ушел. Мы недавно с ним виделись, шутили, говорили, обнимались. Все было так симпатично и замечательно. Я скажу о том, что мне бесконечно жалко студентов Щукинского института, которые не услышат, как он читает Пушкина, они уже не поучатся у него. Беда чудовищная, красавец невозможный, но счастье, что есть записанные спектакли и восхитительные его работы в кино, которые мы можем видеть», - поделилась мнением Аронова.

Василий Лановой умер сегодня на 88-м году жизни. Последнее время он провел в реанимации столичной клиники, ранее врачи диагностировали у артиста коронавирус. Лановой сыграл множество ролей в театре и кино, но самыми любимыми у зрителей стали его персонажи в таких фильмах как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны», которые принесли ему настоящую славу и зрительскую любовь.