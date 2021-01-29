В Минпромторге заявили, что рост цен на подсолнечное масло и сахар удалось остановить

Запредельное подорожание сахара и подсолнечного масла, которое наблюдалось в России на протяжении нескольких месяцев, удалось остановить. Государство планирует и дальше следить за ситуацией с розничной стоимостью основных продуктов питания, рассказал в комментарии «Звезде» заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Кампания правительства по борьбе с ростом цен началась в декабре, после того как на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин. С торговыми сетями и производителями начались переговоры. В результате более восьми с половиной тысяч компаний согласились не завышать цены и держать их на фиксированном уровне. Все они подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом. В ближайшее время к договоренностям присоединятся и другие участники рынка.

«Всю информацию внимательно смотрим: и Росстат, и Федеральная налоговая служба, и Федеральная антимонопольная служба. По тем, кто подписался под соглашением, по данным Федеральной налоговой службы, у нас цены ниже были установлены: где-то 44 рубля на сахар и порядка 100 рулей на подсолнечное масло. Росстат смотрит все торговые точки без исключения – у них цены несколько выше установленных, но мы видим и тенденцию к снижению, стабилизации», – сказал Евтухов.

Он добавил, что государство рассчитывает на то, что в отношении других продуктов питания не будет необходимости заключать подобные соглашения.

В Минпромторге также отметили, что собираются внимательно следить за ситуацией с ценами на основные продукты, особенно за случаями резкого и необоснованного подорожания.