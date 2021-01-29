Первый среди лучших: чем уникален переданный в ВКС РФ истребитель пятого поколения Су-57

День военной приемки ознаменовался грандиозным и долгожданным событием для наших Вооруженных сил. Первый в серии многоцелевой истребитель Су-57 передан ВКС. Борт номер один вошел в состав Государственного летно-испытательного центра Минобороны. На нем будут проходить обучение военные летчики и инженеры-техники. А те, кому уже довелось парить в небе на истребителе пятого поколения, отмечают «умное» управление, крейсерский сверхзвук и малую заметность.

Су-57 с бортовым номером 01 становится первым самолетом пятого поколения, который поступает в нашу армию. Сейчас он находится в Ахтубинске, в главном летно-испытательном центре и его проверят летчики-испытатели во всех режимах, для того, чтобы дальше он поступил на одну из авиабаз нашей страны и заступил на свое боевое дежурство.

В небе летчики говорят, что ничего подобного еще не было даже на западных аналогах. Эти истребители универсальны, их двигатели, их навигационное оборудование, вооружение - это фантастика для наших дней.

Вскоре такие самолеты Су-57 пятого поколения станут основными истребителями наших ВКС, т. е. основным оружием в небе. По контракту в ближайшее время в войска поступят еще 76 таких машин, чего все ждут уже с нетерпением.

Если сравнивать с самолетами поколения 4+, то новинка отличается крейсерским сверхзвуком, малой радиолокационной заметностью и очень умным легкоуправляемым оборудованием.