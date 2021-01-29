Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Первый среди лучших: чем уникален переданный в ВКС РФ истребитель пятого поколения Су-57

Виктория Ивашечкина
Алексей Кошкин
19:43 29.01.2021
На нем регулярно будут проходить обучение военные летчики и инженеры-техники.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

День военной приемки ознаменовался грандиозным и долгожданным событием для наших Вооруженных сил. Первый в серии многоцелевой истребитель Су-57 передан ВКС. Борт номер один вошел в состав Государственного летно-испытательного центра Минобороны. На нем будут проходить обучение военные летчики и инженеры-техники. А те, кому уже довелось парить в небе на  истребителе пятого поколения, отмечают «умное» управление, крейсерский сверхзвук и малую заметность.

Су-57 с бортовым номером 01 становится первым самолетом пятого поколения, который поступает в нашу армию. Сейчас он находится в Ахтубинске, в главном летно-испытательном центре и его проверят летчики-испытатели во всех режимах, для того, чтобы дальше он поступил на одну из авиабаз нашей страны и заступил на свое боевое дежурство.

В небе летчики говорят, что ничего подобного еще не было даже на западных аналогах. Эти истребители универсальны, их двигатели, их навигационное оборудование, вооружение - это фантастика для наших дней.

Вскоре такие самолеты Су-57 пятого поколения станут основными истребителями наших ВКС, т. е. основным оружием в небе. По контракту в ближайшее время в войска поступят еще 76 таких машин, чего все ждут уже с нетерпением.

Если сравнивать с самолетами поколения 4+, то новинка отличается крейсерским сверхзвуком, малой радиолокационной заметностью и очень умным легкоуправляемым оборудованием.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:15 В стране и мире
Путин подписал закон о продлении ДСНВ
18:19 В стране и мире
Видео
Суворовцы и воспитанницы Пансиона Минобороны РФ почтили память Василия Ланового
16:13 ОПК
Видео
Шойгу наградил сотрудников предприятий ОПК в Единый день военной приемки
14:50 ОПК
Видео
В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки «Цирконов»
12:47 Армия
Видео
Вооруженные силы России в 2020 году получили более 6 600 образцов вооружения
Популярное
Популярное
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»
Видео
Вооружен до зубов: опубликованы уникальные кадры с борта корвета «Гремящий»
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.