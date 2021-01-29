СМИ показали репортаж из «дворца» в Геленджике

Нашумевший объект в Геленджике показали журналисты портала Mash. По их словам, здание находится на нулевом этапе строительства.

Главный редактор Telegram-канала Максим Иксанов рассказал, каким образом выглядит изнутри это сооружение. По словам журналистов, никакого роскошного внутреннего убранства с мраморными колоннами, антикварной мебелью и орлами у входной зоны нет. Кругом лишь сплошная стройка с лесами по периметру и бетонными стенами.

«Описать локацию довольно просто - это один большой бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства», - говорится в материале.

Сообщается, что корреспондентам удалось пообщаться на месте с представителем технического надзора. С его слов, недостроенное здание больше напоминает апарт-отель, судя по планировке. Сдать объект планируют через пять лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование о дворце в Геленджике». По словам главы государства, ничего из того, что там указано в качестве его собственности, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.