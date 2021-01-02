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В Москве изменилась стоимость проезда в общественном транспорте

Ян Брацкий
09:19 02.01.2021
В среднем, разовый проезд в общественном транспорте столицы подорожал на 1,5 рубля.
В Москве изменилась стоимость проезда в общественном транспорте
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте. С января разовый проход по карте «Тройка» вырос в цене на 2 рубля - до 42 рублей. Желающим расплатиться банковской картой также придется доплатить 2 рубля, сообщает столичный департамент транспорта.

Стоимость самого востребованного у москвичей проездного билета на один месяц выросла до 2245 рублей, а одна поездка по нему стала дороже на 1 рубль 30 копеек, при условии совершения 55 поездок. Проездной на 60 поездок также стал дороже, на 1 рубль 67 копеек и теперь составляет 2070 рублей. А вот безлимитные проездные билеты на три месяца или на один год в цене не изменились.

Ранее стало известно об индексации с 1 января ряда выплат столичным льготникам. Теперь на большие суммы могут рассчитывать, малообеспеченные семьи, родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, ветераны и герои труда, участники обороны Москвы, ветераны Великой Отечественной войны и многие другие.

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