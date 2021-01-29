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Власти Петербурга заявили о возможном снятии ограничений на работу общепита ночью

Виктория Ивашечкина
18:56 29.01.2021
В связи с пандемией коронавируса ограничения на работу баров и ресторанов в Северной столице действуют с октября прошлого года.
Власти Петербурга заявили о возможном снятии ограничений на работу общепита ночью
© Фото: DonnaSenzaFiato, Pixabay
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал, что власти города обсуждают снятие запрета на работу заведений общественного питания с 23.00 до 6.00.

«В настоящее время снятие этих ограничений обсуждается», - подчеркнул он, передает ТАСС.

При этом Елин не уточнил, когда власти примут окончательное решение по этому вопросу. Напомним, ограничения на работу баров и ресторанов в связи с пандемией коронавируса в Санкт-Петербурге действуют с октября 2020 года.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе в ближайшее время планируется снять ряд ограничений. Ситуацию власти планируют обсудить с Роспотребнадзором.

Подчеркивалось, что сейчас в Северной столице наблюдается достаточно отчетливая и устойчивая тенденция на снижение распространения инфекции. Это позволяет предполагать, что эпидемия проходит нисходящую стадию второй волны.

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