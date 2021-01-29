Суворовцы и воспитанницы Пансиона Минобороны РФ почтили память Василия Ланового

Воспитанники Московского суворовского военного училища и воспитанницы Пансиона Минобороны возложили цветы к памятнику героям фильма «Офицеры» на Фрунзенской набережной в память о Василии Лановом. Также почтил память народного артиста СССР заместитель министра обороны Александр Фомин.

Композиция воспроизводит одну из самых трогательных сцен фильма, где всенародно любимый артист сыграл роль, после которой получил негласный статус главного офицера страны.

Ранее соболезнования родным и близким артиста выразили Владимир Путин и Сергей Шойгу. Глава Минобороны отметил, что Лановой был любимым артистом для нескольких поколений зрителей, а его театральные и кинематографические работы навсегда войдут в золотой фонд отечественной культуры.

Напомним, что Василий Лановой скончался накануне в возрасте 87 лет. В начале января стало известно о том, что актера госпитализировали вместе с супругой Ириной Купченко с COVID-19. Позже у народного артиста СССР выявили пневмонию.