Генпрокуратура пригрозила участникам митингов статьей о массовых беспорядках

Генпрокуратура России пригрозила статьей УК РФ о массовых беспорядках за участие в несогласованной акции в воскресенье, 31 января.

Более того, ГП потребовала от Роскомнадзора блокировать в соцсетях призывы выходить на несогласованные митинги. Отдельных агитаторов предупредили о юридической ответственности за подобное, передает РИА Новости.

Также ведомство напомнило, что вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции само по себе образует состав статьи 150 УК РФ (наказание на срок до 15 лет лишения свободы).

Ранее в Госдуме предложили сажать на пять лет за вовлечение подростков в незаконные митинги. Предполагается внести изменения в статью 151 УК РФ, которая сейчас предусматривает только административную ответственность в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей.