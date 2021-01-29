Против певца Тимы Белорусских возбуждено дело из-за хранения наркотиков

Белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских был задержан с наркотиками. Инцидент произошел еще 6 января в одном из клубов белорусской столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя управления Cледственного комитета по Минску Екатерину Гарлинскую.

По ее словам, при обыске 22-летнего молодого человека сотрудниками милиции было обнаружено 0,4 грамма гашиша.

Как подчеркнула представитель минского СК, в отношении Белорусских возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы сроком до пяти лет.

Сейчас певец отпущен под залог, добавила Гарлинская. Она отметила, что в рамках расследования уголовного дела назначено проведение химических и судебно-генетических экспертиз.

Минчанин Тима Белорусских (настоящее имя - Тимофей Морозов) начал сольную карьеру в 2017 году. Известность получил в 2018 году, после выхода песни «Мокрые кроссы».