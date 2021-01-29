ПФР уточнил, кто получит выплату на детей в пять тысяч рублей

«Новогодняя» выплата на детей в размере пяти тысяч рублей будет доступна всем семьям, которые зарегистрируют рождение ребенка до 31 марта 2021 года. Разъяснения порядка получения выплаты еще раз дал Пенсионный фонд России (ПФР).

Единовременная выплата в соответствии с указом президента полагается родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно и составляет пять тысяч рублей на каждого ребенка. Семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, Пенсионный фонд в декабре предоставил пособие автоматически.

«Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 года», – говорится в сообщении на сайте ПФР.

В заявлении необходимо указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет, уточнили в Пенсионном фонде.