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Режиссер Кремлевского Дворца заявил, что со смертью Ланового осиротели театр и кинематограф

Анна Назайкина
17:43 29.01.2021
Народный артист СССР скончался накануне на 88-ом году жизни.
Режиссер Кремлевского Дворца заявил, что со смертью Ланового осиротели театр и кинематограф
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
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Народный артист России Евгений Глазов поделился со «Звездой» воспоминаниями о Василии Лановом. По словам главного режиссера Государственного Кремлевского Дворца, актер принимал участие во всех военно-патриотических постановках. Со смертью этого великого артиста осиротели и кинематограф, и театр, считает Глазов.

«Я должен сказать, что, конечно, олицетворение офицерства было прямо в его характере, в его внешности, вот во всем. На мой взгляд, это был выдающийся артист, который сыграл массу хороших ролей. Когда уходят такие люди, мы понимаем, что мы сиротеем - и кинематограф, и театр»,- заявил он.

Режиссер рассказал, что работал с Лановым довольно много. Так, он принимал участие в концерте на Красной площади, посвященном семидесятилетию Дню Победы.

«Очень хорошую программу мы с ним делали для спектакля в Кремлевском Дворце, который мы готовили к 45-летию “Офицеров”. И он был главным героем, естественно, хотя там принимали участие все актеры, снимавшиеся в фильме, но он был, конечно, доминант, и он был вот этим самым главным персонажем, который всю эту историю и держал»,-добавил Глазов.

Напомним, что Василий Лановой скончался накануне в возрасте 87 лет. В начале января стало известно о том, что актера госпитализировали вместе с супругой Ириной Купченко с COVID-19. Позже у народного артиста СССР выявили пневмонию.

С 1957 года и до самой смерти он служил в Вахтанговском театре, а его роли в таких фильмах, как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Анна Каренина» и «Семнадцать мгновений весны», вошли в золотую коллекцию классики отечественного кинематографа.

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