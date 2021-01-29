Вильфанд предупредил москвичей о надвигающемся снегопаде

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в воскресенье, 31 января, ожидает сильный снегопад и небольшое похолодание.

При этом, как отметил синоптик, температура воздуха все равно будет на семь градусов выше климатической нормы. Днем столбики термометров в Москве покажут около –3 градусов.

Снег пойдет в столице с ночи субботы на воскресенье. При этом он будет небольшим, а уже более сильный снегопад, по прогнозу специалиста, накроет Москву в воскресенье, ветер усилится до 17 метров в секунду.

«В целом за три дня - пятницу, субботу и воскресенье - высота снега увеличится в Москве на 7–12 см», - отметил Вильфанд, передает «Интерфакс».

По его словам, в воскресенье из-за влажности и порывов ветра будет казаться, что температура на улице ниже 10 градусов мороза.

При этом в ночь на 1 февраля в городе похолодает до минус 5–10 градусов, а днем ожидается от –4 до –2 градусов мороза. Уже 2 и 3 февраля в Москву придет более ощутимое похолодание: ночные температуры будут колебаться до -9...-14 градусов, а днем от 5 до 10 градусов ниже нуля.



