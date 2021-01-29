В ГИБДД назвали условия для отмены штрафов с дорожных камер

Штрафы, полученные за нарушение правил дорожного движения при помощи комплексов фото- и видеофиксации, могут быть отменены в ряде условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В частности, поводом для пересмотра является недостаточный обзор при фиксации специальным техсредством правонарушения в плохую погоду. Например, если из-за снегопада или неубранного снега не была видна дорожная разметка.

К специальным техническим средствам относятся в том числе стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Ранее в пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщили о планах настроить автоматические камеры на столичных дорогах на фиксацию штрафов за непристегнутый ремень и пользование телефоном за рулем. Постановление при этом будет дополнено фотодоказательством.