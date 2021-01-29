Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» появится в феврале

Выпуск однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», разработанной НИЦ имени Гамалеи, начнется в феврале. Об этом сообщает аккаунт вакцины «Спутник V» в Twitter.

«Мы запустим однокомпонентную вакцину в феврале - мы назвали ее "Спутник Лайт"», - говорится в сообщении.

О разработке «облегченной» версии «Спутника V» в декабре объявил президент России Владимир Путин. Ее особенностями является прививка в «один укол», а также более короткий период выработки антител.

По словам руководителя центра Гамалеи Александра Гинцбурга, после легкой версии вакцины иммунитет к коронавирусу сформируется в течение трех недель и сохранится в течение трех-четырех месяцев, эффективность препарата составляет 85%. Гинцбург подчеркнул, что вакцинироваться лучше двухкомпонентным препаратом, а «Спутник Лайт» будет в основном использоваться в странах с высокой смертностью от COVID-19, где нужно быстро сбить этот пик.