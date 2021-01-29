Ученый заявил о возможном росте мутаций коронавируса по мере вакцинации населения

Глава берлинского Института вирусологии им. Роберта Коха Лотар Вилер предположил, что число мутаций коронавируса SARS-CoV-2 будет возрастать по мере вакцинации населения. По словам ученого, особенно важно целенаправленно делать тесты для выявления новых штаммов.

«Чем больше прививок мы будем делать, тем больше у нас будет мутаций», - сказал он в ходе пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

Вилер напомнил, что, по оценке специалистов берлинской клиники Charite, было выявлено более 12 тысяч мутаций коронавируса. Так, особое опасение у ученых на данный момент вызывает, в частности, «британский» штамм.

Ранее ученые рассказали, что первый подтвержденный случай нового мутантного штамма COVID-19 был обнаружен в сентябре 2020 год недалеко от Кентербери в штате Кент. Это подтвердили в ВОЗ.

Эксперты предполагают, что новый штамм, вероятно, был создан путем мутации внутри «иммуносупрессивного» человека в течение длительного периода времени.