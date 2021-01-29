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В Минобороны РФ сообщили, что ракета «Ангара» сможет выводить на орбиту до 23 тонн полезной нагрузки

Андрей Аркадьев
16:42 29.01.2021
Пуск тяжелой ракеты был выполнен 14 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области.
В Минобороны РФ сообщили, что ракета «Ангара» сможет выводить на орбиту до 23 тонн полезной нагрузки
© Фото: Минобороны России
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Недавний запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» подтвердил возможность выведения на низкую орбиту полезной нагрузки массой до 23 тонн. Об этом сообщил в пятницу в ходе Единого дня приемки военной техники заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Запуском ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» в рамках летно-конструкторских испытаний подтверждена возможность выведения полезной нагрузки до 23 тонн», - сказал он.

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» был выполнен 14 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области. До этого носитель стартовал только раз - в декабре 2014 года.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие - «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.

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