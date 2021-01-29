Леонида Волкова объявили в розыск из-за призыва к подросткам участвовать в незаконных акциях

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в розыск по делу о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ходе расследования были установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывом к подросткам участвовать в незаконных акциях.

«На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, в отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ ("Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий")», - рассказала Петренко.

Волков объявлен в розыск, добавили в СК.