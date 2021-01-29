В Минздраве объявили переломный момент в борьбе с COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что февраль и март 2021 года могут стать переломными в борьбе с пандемией коронавируса в стране. Об этом глава Минздрава заявил журналистам в пятницу, 29 января, в ходе рабочего визита в Петрозаводск.

«Думаю, февраль-март будут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», - сказал Мурашко.

При этом министр назвал риск заражения SARS-CoV-2 по-прежнему высоким и призвал соблюдать все необходимые меры профилактики.

Мурашко также оценил темпы производства вакцины от коронавирусной инфекции, указав, что на сегодняшний день выпущено уже более четырех млн доз лекарственных средств, и только за последние сутки стало доступно для отправки в регионы более одного млн доз вакцин от COVID-19.

По последним данным, в стране зафиксировано 19 238 новых случаев заболевания. Выздоровели 26 204 человека, а 534 человека умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.