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«Бессмертный полк России» запускает акцию воспоминаний о Василии Лановом

Виктория Ивашечкина
15:34 29.01.2021
Представители движения предложили россиянам поделиться личными воспоминаниями о легендарном артисте.
«Бессмертный полк России» запускает акцию воспоминаний о Василии Лановом
© Фото: Бессмертный полк России
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Представители «Бессмертного полка России» рассказали о запуске акции воспоминаний о народном артисте СССР, сопредседателе Центрального штаба Общероссийского общественного движения Василии Лановом.

«Для многих людей знаменитый актер был человеком, который олицетворял целую эпоху. Каждый запомнил его по-особенному», - подчеркнули представители движения.

Представители движения предложили россиянам вместе вспомнить Василия Ланового. На своих страницах в соцсетях каждый сможет рассказать о том, каким он был лично для него. Для этого нужно поставить хештег #нашЛановой, чтобы представители движения «Бессмертный полк России» могли разместить самые яркие воспоминания на своих ресурсах.

Напомним, в четверг, 28 января, на 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой. Ранее врачи диагностировали у него коронавирус. Смерть актера подтвердила его супруга Ирина Купченко.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Василия Ланового. Российский лидер назвал артиста легендой отечественного кинематографа и несгибаемым патриотом.

Также свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью Василия Ланового выразил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что Лановой был любимым артистом для нескольких поколений зрителей, а его театральные и кинематографические работы навсегда войдут в золотой фонд отечественной культуры. 

Кроме этого, глава Минобороны России открыл Единый день приемки военной продукции минутой молчания в память о народном артисте СССР. Министр отметил вклад актера в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Зрителю Василий Лановой запомнился по ролям в таких фильмах, как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны».

Лановой был председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», принимал лично участие в шествии. Кроме того, актер являлся лауреатом Ленинской премии и Героем Труда Российской Федерации, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

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