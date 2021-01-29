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Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневку

Виктория Ивашечкина
14:48 29.01.2021
По словам представителей ведомства, вопросы утверждения учебного плана, учебного графика отнесены к полномочиям самих школ.
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневку
© Фото: flockine, Pixabay
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В Министерстве просвещения РФ опровергли информацию о тотальном переходе российских школ на шестидневку.

«Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ не соответствует действительности», - подчеркивается в сообщении, опубликованном в соцсетях министерства. 

Также уточняется, что вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий отнесены к полномочиям школ. При этом никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется.

Также ведомство призвало родителей учеников пользоваться максимально достоверными источниками информации, включая официальный сайт и аккаунты министерства в социальных сетях.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что школы должны самостоятельно принять решение о введении шестидневного обучения. По его словам, это зависит от того, насколько долго учебное заведение было на карантине или как долго продолжались дополнительные каникулы, введенные на фоне пандемии коронавируса.

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