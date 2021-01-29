В стране и мире Путин на совещании с Совбезом обсудил обеспечение безопасности Дальневосточного региона Тамара Астапенкова Президент России отметил важность и фундаментальное значение ДФО для страны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: В пятницу, 29 января, Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил обеспечение безопасности в Дальневосточном регионе. «Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении Дальневосточного региона для нашей страны. Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении», - сказал глава государства. Владимир Путин отметил, что неслучайно правительство и отдельные ведомства постоянно занимаются вопросами дальневосточного региона. Президент России уточнил, что «ситуация в регионе складывается непросто». «Мы знаем обо всех этих угрозах. Давайте поговорим об этом сегодня поподробнее», - сказал Владимир Путин. Днем ранее во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса обострила проблемы дисбаланса, которые накопились в мире, это угрожает нарастанием противоречий во всех сферах и срывом в мировом развитии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика