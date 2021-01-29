В стране и мире «Образец гражданского мужества»: Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Ланового Роман Захаров Дипломат назвала артиста отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью. © Фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Народного артиста СССР Василия Ланового. «Лановой... Главное для меня - настоящий гражданин. Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества. Светлая память», - написала дипломат на своей странице в Facebook. Василий Лановой родился 16 января 1934 года. За свою актерскую карьеру он сыграл в более чем 70 фильмах. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Почета, премиями «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и другими наградами. Актер ушел из жизни в четверг, 28 января, в возрасте 87 лет. Московские власти уже заявили, что намерены увековечить память Ланового. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика