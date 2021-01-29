Путин поручил создать электронный ресурс для учебников и пособий, необходимых для колледжей

В России к 1 сентября 2022 года должны создать единый открытый электронный ресурс, на котором будут размещаться и обновляться учебники и другие материалы для программ среднего профессионального образования. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения в нем на принципах постоянной актуализации учебников, учебных пособий и иных учебно-методических материалов по образовательным программам среднего профессионального образования», - сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что в России во время карантина был создан ресурс для бесплатного обучения на дому. Ученики могли прослушать лекции, почитать русскую и зарубежную классику, выбрать для себя курсы по саморазвитию.