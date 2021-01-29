Google признал необоснованными ограничения на гимн России в YouTube

Наложение ограничений на ролики с российским гимном в YouTube было ошибочном. Это признали в Google.

«Мы рассмотрели претензию Broadcast Music Inc. и определили, что она необоснованная и должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Content ID позволяет правообладателям идентифицировать свой контент на YouTube. В данной системе хранятся так называемые цифровые отпечатки, то есть образцы контента, загруженные правообладателями. В связи с чем все новые ролики, которые появляются в видохостинге, сравниваются с этими отпечатками. В случае если будет обнаружено совпадение, Content ID может заявить права на запись от имени автора.

Ранее снять ограничения от Google потребовал Роскомнадзор. В ведомстве блокировку российского гимна назвали неприкрытым и недопустимым хамством в отношении всех граждан страны.

YouTube начал блокировать ролики, в которых содержится гимн России. Тем, кто публикует видео, приходят сообщения, что права на композицию принадлежат никому не известным компаниям из Европы и США. Оказалось, что, по правилам видеохостинга, автором является тот, кто выложил запись первым.