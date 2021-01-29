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Шойгу: за 2020 год для нужд Вооруженных сил было построено 3200 зданий и 30 медицинских центров

13:14 29.01.2021
Министр обороны сообщил, что введены в строй военное училище во Владикавказе, новый комплекс Тверского суворовского училища и филиал Нахимовского училища в Калининграде.
Шойгу: за 2020 год для нужд Вооруженных сил было построено 3200 зданий и 30 медицинских центров
© Фото: ТРК "Звезда"
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В 2020 году для нужд Вооруженных сил были введены в эксплуатацию 3 200 зданий и сооружений, на космодроме Плесецк возведены объекты для летных испытаний перспективного ракетного комплекса стратегического назначения. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Едином дне приемки военной продукции.

«Что касается строительства объектов для нужд Вооруженных сил. В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией мы не только ввели в эксплуатацию 3 200 зданий и сооружений, но и по поручению президента Российской Федерации дополнительно построили в сжатые сроки 30 многофункциональных медицинских центров», - сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны добавил, что в рамках государственной программы вооружения своевременно обустроена инфраструктура РВСН в Калужской и Оренбургской областях, что позволило поставить ракетные комплексы на боевое дежурство.

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