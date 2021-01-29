В стране и мире Шойгу открыл день военной приемки минутой молчания в память о Лановом Анна Назайкина Актер Василий Лановой скончался накануне в возрасте 87 лет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу открыл Единый день военной приемки военной продукции минутой молчания в память о народном артисте СССР Василии Лановом. «Василий Семёнович - человек, который своим творчеством олицетворял лучшие черты офицерства и Советского Союза, и России», - сказал Шойгу во время открытия заседания. Глава ведомства подчеркнул, что Лановой являлся членом Общественного совета при Минобороны РФ. Также Шойгу отметил вклад актера в патриотическое воспитание подрастающего поколения. «Он выступал в наших коллективах, он постоянно участвовал во всех наших мероприятиях, внося тем самым существенный вклад в повышение уровня и морально-психологического состояния Вооружённых сил. А самое главное – в поднятие патриотического духа и молодых, и уже состоявшихся офицеров. Прошу почтить его память минутой молчания», - заявил министр обороны. Актер Василий Лановой скончался накануне в возрасте 87 лет. С 1957 года и до самой смерти он служил в Государственном академическом театре имени Вахтангова, а также снимался в художественных фильмах. Его роли в таких картинах как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Анна Каренина» и «Семнадцать мгновений весны» вошли в золотую коллекцию классики отечественного кинематографа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика