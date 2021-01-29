Вереница искореженных машин: в Ростове столкнулись 20 автомобилей

Около 20 машин столкнулись в пятницу утром при въезде в Ростов на проспекте Сиверса. Телеканал «Звезда» публикует кадры, на которых видны искореженные машины, а также многокилометровая пробка, которая образовалась из-за массовых ДТП.

По предварительной информации, причиной многочисленных аварий стал гололед. По словам очевидцев, первое столкновение произошло около семи утра. Водитель иномарки на большой скорости мчался по скользкой дороге и не справился с управлением.

В ДТП никто не пострадал. Однако многие транспортные средства получили серьезные повреждения. На кадрах видно, что некоторые автомобили увозят на эвакуаторах. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.