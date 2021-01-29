Названа дата прощания с Лановым

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдет 1 февраля в Вахтанговском театре. Об этом сообщил его директор Кирилл Крок.

«Василий Семенович, как полный кавалер всех наград, будет похоронен на Новодевичьем кладбище в понедельник, прощание пройдет в театре», - сказал он журналистам.

Актер скончался 28 января на 88-м году жизни. В начале года он был госпитализирован из-за коронавируса. За день до смерти его перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния.

Владимир Путин заявил, что смерть Ланового является невосполнимой утратой. Также президент РФ назвал актера легендой отечественного кинематографа и несгибаемым патриотом. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной артиста.