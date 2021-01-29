В стране и мире Конфликт в Донбассе В Кремле заявили, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ не стоит Анна Назайкина Однако, заявил Песков, Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения. © Фото: Komsomolskaya Pravda Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России не стоит. «Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских», - заявил представитель Кремля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика