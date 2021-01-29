В Кремле заявили, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ не стоит
Однако, заявил Песков, Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России не стоит.
«Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских», - заявил представитель Кремля.