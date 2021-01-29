В Австрии произошел взрыв в жилом доме
Как сообщается, в результате происшествия пострадали несколько человек.
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В Австрии произошел взрыв в жилом доме в общине Лангенцерсдорф, обрушилось несколько этажей. Об этом сообщили в Австрийском агентстве печати со ссылкой на экстренные службы.
«Многоквартирный дом был сильно поврежден. Ведутся работы по тушению пожара. Причина до сих пор неизвестна. Уже есть несколько человек пострадавших», - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Как сообщается, на месте происшествия работают два вертолета, жители ближайших домов эвакуированы.