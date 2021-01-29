Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение гимна РФ в YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение в YouTube гимна России. Эти меры были приняты видеохостингом под предлогом нарушения авторских прав.

В ведомстве блокировку российского гимна назвали неприкрытым и недопустимым хамством в отношении всех граждан страны.

«Обращаем внимание российских владельцев каналов, размещающих свой контент на данной платформе, на целесообразность перехода на российские видеохостинги», - добавили в РКН.

Ранее YouTube начал блокировать ролики, в которых содержится гимн России. Тем, кто публикует видео, приходят сообщения, что права на композицию принадлежат никому не известным компаниям из Европы и США. Оказалось, что, по правилам видеохостинга, автором является тот, кто выложил запись первым.

Правнук создателя российского гимна Олег Александров рассказал «Звезде», что у него есть контракт с Российским авторским обществом и оно от его имени может подать в суд.