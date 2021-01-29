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С 1 февраля Пенсионный фонд проиндексирует ряд социальных выплат

Тамара Астапенкова
12:05 29.01.2021
По информации ПФР, на 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата.
С 1 февраля Пенсионный фонд проиндексирует ряд социальных выплат
© Фото: photochur, Pixabay
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С 1 февраля увеличиваются социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России. Об этом сообщается на сайте ПФР.

«На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 миллиона россиян, пользующихся правом на федеральные льготы», - говорится в сообщении.

Индексация коснется социальных выплат инвалидам, ветеранам боевых действий, людям, которые подверглись радиации, Героям Советского Союза и России, Героям Социалистического Труда и другим гражданам.

Также на 4,9% увеличится входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг. Его стоимость с февраля вырастет до 1 211,66 рубля в месяц.

С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если тот не работал. Выплаты теперь составят 6 424,98 рубля.

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