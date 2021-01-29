Путин назвал Ланового несгибаемым патриотом

Владимир Путин в обращении к родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового заявил, что смерть актера является невосполнимой утратой. Также президент РФ назвал его легендой отечественного кинематографа и несгибаемым патриотом. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«Кончина Василия Семеновича Ланового - огромная, невосполнимая утрата и потеря для нас. Для всех, кому он щедро дарил свой талант и широту души, кому посчастливилось лично знать, дружить с этим ярким, сильным, открытым человеком. Василий Семенович был не только всенародно любимым артистом, легендой отечественного кинематографа и родного для него Вахтанговского театра. В нашей памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, для которого превыше всего - Россия, ее судьба, история и будущее. Скорблю вместе с вами», - говорится в телеграмме.

Актер Василий Лановой ушел из жизни накануне в возрасте 87 лет. С 1957 года и до самой смерти он служил в Вахтанговском театре, а также снимался в художественных фильмах. Его роли в таких картинах, как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры» и «Анна Каренина», вошли в золотую коллекцию классики отечественного кинематографа.