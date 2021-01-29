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В NASA предупредили о приближении к Земле «астероида - консервной банки»

Светлана Иванова
12:16 29.01.2021
В понедельник, 1 февраля, часть ракеты-носителя NASA подойдет на расстояние всего 10 процентов от расстояния между Землей и Луной.
В NASA предупредили о приближении к Земле «астероида - консервной банки»
© Фото: NASA
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«Астероид» 2020 SO, являющийся частью ракеты-носителя времен миссии Surveyor 2, запущенной NASA в 1966 году, пролетит над Землей на очень близком расстоянии. Космический мусор уже приближался к нашей планете 1 декабря прошлого года, тогда он находился на расстоянии всего 13 процентов от расстояния между Землей и Луной.

Именно в ходе предыдущего сближения ученые заподозрили, что «астероид» имеет земное происхождение. Что вскоре подтвердили в Национальном аэрокосмическом агентстве США, узнав в объекте часть ракетного ускорителя верхней ступени ракеты Centaur. Тогда специалисты рассказали, что по структуре космическое тело напоминает пустую консервную банку.

Во время предыдущего сближения «астероид» 2020 SO превратился в искусственный спутник нашей планеты, попав в ловушку под воздействием гравитационных сил, пишет Express.

Однако скоро космический мусор покинет орбиту нашей планеты, совершив чрезвычайно близкое сближение, выяснили астрономы в ходе моделирования.

Ожидается, что это произойдет 1 февраля, при этом «астероид» подойдет на расстояние всего 10 процентов от расстояния между Землей и Луной, а уже в марте улетит в открытый космос, вырвавшись из тисков гравитации.

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