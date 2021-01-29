Псаки раскрыла детали разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поделилась подробностями телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Она заявила, что у американского лидера были четкие цели, которые он хотел передать президенту РФ.

«Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора», - сказала Псаки.

Разговор двух президентов состоялся во вторник, 26 января. Путин поздравил Байдена с вступлением в должность. Также главы государств обсудили продление ДСНВ, борьбу с коронавирусом и другие вопросы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общение было откровенным.