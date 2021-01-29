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В Москве увековечат память Василия Ланового

Роман Захаров
01:14 29.01.2021
Столичные власти не исключают установку памятника Народному артисту СССР в городе.
В Москве увековечат память Василия Ланового
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Память народного артиста СССР Василия Ланового увековечат в Москве. Такое заявление сделал руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Здесь важно понять, где и как, а так, конечно, увековечат память Василия Семеновича всеми возможными способами. Конечно, обращения будут, понятно, и табличка, и, возможно, памятник», - объяснил чиновник в беседе с РИА Новости.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино. Среди его картин «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Почета, премиями «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и другими наградами.

Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января, в возрасте 87 лет. Свои соболезнования родным и близким актера уже выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

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