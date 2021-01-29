Снежные рулоны: в Москве обнаружили удивительное природное явление

В Москве заметили удивительное метеорологическое явление - снежные рулоны. Такое чудо природы обнаружили жители столицы в Нескучном саду. Сначала очевидцы предположили, что это дети завернули снег таким образом, однако рядом со снежными валами не было найдено никаких следов.

«Порой белоснежные рулоны могут достигать метровой величины. Температура воздуха должна быть немногим выше точки замерзания воды, а сила ветра - такой, чтобы перемещать рулоны, не разрушая их», - рассказал «Комсомольской правде» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Кроме того, для возникновения такого природного явления земля должна быть покрыта слоем льда, к которому не прилипает снег, также она должна находиться под наклоном. В то же время снег должен быть влажным и рыхлым.