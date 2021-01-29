Сергей Шойгу возложил цветы к скульптурной композиции «Офицеры» в Москве

В Москве к скульптурной композиции «Офицеры», посвященной сцене из легендарного одноименного советского фильма, возложили цветы министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Композиция «Офицеры» на Фрунзенской набережной в Москве была создана по поручению Сергея Шойгу в 2013 году. Прообразом для нее послужила одна из самых трогательных сцен фильма «Офицеры», в котором одну из главных ролей сыграл Василий Лановой, - это встреча всех поколений защитников Родины.

Ранее министр обороны России выразил глубокие соболезнования родным и близким Василия Ланового, который умер 28 января. Сергей Шойгу назвал актера человеком-легендой, выдающимся мастером театра и кино, бесконечно преданным искусству.