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Снежный апокалипсис: Владивосток ликвидирует последствия циклона

Тамара Астапенкова
11:22 29.01.2021
Отменены междугородние рейсы автобусов, ограничено движение большегрузов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Noah Newbauer, Pixabay
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Во Владивостоке все силы брошены на ликвидацию последствий мощного снегопада, который принес циклон. Город приходится практически откапывать. По данным МЧС, почти 200 единиц снегоуборочной техники всю ночь работали на краевых дорогах.

Без света остаются жители 14 поселков Приморья, отменены междугородние рейсы автобусов, ограничено движение большегрузов. В травмпунктах зафиксированы огромные очереди пострадавших из-за гололеда. Известно, что за медицинской помощью обратились более 200 человек.

Во власти снежного циклона и Чукотка. Там скорость ветра достигает 30 метров в секунду, на дорогах практически нулевая видимость. В Красноярске сильный снегопад стал причиной массовой аварии. На трассе столкнулись шесть грузовиков и иномарка, по предварительным данным, пострадавших нет.

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