Стало известно место прощания с Лановым

Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым пройдет в Государственном академическом театре имени Вахтангова, дата станет известна позже. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

«Конечно, прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней. Дата прощания и похорон будет известна позже», - сообщили в театре.

Актер Василий Лановой скончался накануне в возрасте 87 лет. С 1957 года и до самой смерти он служил в Государственном академическом театре имени Вахтангова, а также снимался в художественных фильмах. Его роли в таких картинах, как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Анна Каренина» и «Семнадцать мгновений весны», вошли в золотую коллекцию классики отечественного кинематографа.