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Министр культуры назвала Ланового примером истинного служения искусству

Тамара Астапенкова
10:12 29.01.2021
Ольга Любимова считает, что для всех стала огромной потерей смерть артиста.
Министр культуры назвала Ланового примером истинного служения искусству
© Фото: Russian Look, Globallookpress
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Народный артист СССР Василий Лановой создал неповторимые героические образы, которые служат примером для разных поколений россиян. Актер был настоящим тружеником и творцом, сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Огромной потерей для всех нас стала смерть замечательного актера, театрального педагога и великолепного мастера слова Василия Семеновича Ланового. Он был настоящим тружеником и творцом, всегда излучал душевное тепло и доброту», - приводит слава Любимовой пресс-служба ведомства.

Министр считает, что Василия Ланового можно по праву считать примером истинного служения искусству.

«Светлая память о нем останется в сердцах миллионов зрителей. Выражаю соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Актер Василий Лановой скончался вечером 28 января на 88-м году жизни. В начал 2021 года он был госпитализирован с коронавирусом.

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