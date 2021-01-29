В стране и мире Министр культуры назвала Ланового примером истинного служения искусству Тамара Астапенкова Ольга Любимова считает, что для всех стала огромной потерей смерть артиста. © Фото: Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Народный артист СССР Василий Лановой создал неповторимые героические образы, которые служат примером для разных поколений россиян. Актер был настоящим тружеником и творцом, сказала министр культуры РФ Ольга Любимова. «Огромной потерей для всех нас стала смерть замечательного актера, театрального педагога и великолепного мастера слова Василия Семеновича Ланового. Он был настоящим тружеником и творцом, всегда излучал душевное тепло и доброту», - приводит слава Любимовой пресс-служба ведомства. Министр считает, что Василия Ланового можно по праву считать примером истинного служения искусству. «Светлая память о нем останется в сердцах миллионов зрителей. Выражаю соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении. Актер Василий Лановой скончался вечером 28 января на 88-м году жизни. В начал 2021 года он был госпитализирован с коронавирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика